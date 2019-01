Eigentlich machten und seit ihrem Einzug ins hauptsächlich durch ihre erbitterten Streitereien von sich Reden. Doch jetzt die Überraschung...

Bastian Yotta: Uni-Lüge aufgeflogen!

Chris Töpperwien steht Bastian Yotta bei

Gestern konnten alles Dschungel-Fans beobachten, wie Bastian Yotta und gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten mussten. Doch während Gisele dabei ganze vier Sterne einheimsen konnte, ging Bastian leer aus. Für den Protz-Millionär definitiv eine verheerende Niederlage. Vor allem unter dem Aspekt, dass Gisele freudestrahlend zurück ins Camp kam und stolz verkündete: "Ich habe vier Sterne!". Ein absolutes No-Go-Verhalten, dies empfand zumindest Chris Töpperwien so...

Chris redet Gisele ins Gewissen

Dass Chris das Verhalten von Gisele absolut daneben fand, erklärte er der EX-"GNTM"-Kandidatin auf unverblümte Art und Weise: "Was ich scheiße von dir fand - und das sag ich dir ganz ehrlich - ist, wo du hier reinkamst und sagtest: 'Ich habe vier Sterne!' Du hättest sagen müssen: 'Wir haben vier Sterne'". Ehrliche Worte, die bei allen Dschungel-Fans für Verwirrung sorgten. Nimmt Chris Erzfeind Bastian etwa in den Schutz? Chris fügt hinzu: "Das ist nicht fair. Egal, ob ich den mag oder nicht mag, aber das ist nicht fair." Welch überraschende Kehrtwende im Dschungelstreit. Doch damit nicht genug! Chris redete Gisele sogar so sehr ins Gewissen, dass sie sich bei Bastian entschuldigte: "Tut mir leid, wenn ich dich irgendwie doof angemacht habe, so sollte das nicht rüberkommen".