Bastian Yotta: Erschreckende Morddrohungen! Er musste untertauchen

Große Sorge um ! Der 43-Jährige musste für eine Weile untertauchen, weil er Morddrohungen erhalten hat. Doch was steckt dahinter?

Bastian Yotta wurde bedroht

Auf meldet Basti sich nach längerer Zeit endlich wieder bei seinen Fans und erklärt, dass er in den vergangenen Monaten an einem Buch geschrieben hat, in dem pikante Details enthüllt werden. Damit scheinen einige Leute jedoch ein großes Problem zu haben. So wurde scheinbar versucht, den Reality- -Star von der Veröffentlichung abzuhalten. Um deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist, postet er sogar Screenshots als Beweis. Darin wird er dazu aufgefordert, das Buch nicht zu veröffentlichen, denn sonst würde ihm etwas passieren.

„Es war einfach nötig, unterzutauchen und das Buch fertigzustellen", erklärt der einstige „ “-Bewohner. Von den Drohungen will er sich nicht unterkriegen lassen. „Mich stört das alles nicht. Ich mache, was ich will und bin nicht zu stoppen!" Bleibt abzuwarten, mit welchen krassen Enthüllungen die Leser rechnen dürfen…

