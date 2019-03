Bastian Yotta: Jetzt soll das FBI gegen ihn ermitteln

Reddit this

Gibt es bald einen internationalen Haftbefehl gegen ?

Nachdem der frühere Dschungelcamper sich wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung bereits mit den deutschen Instanzen auseinandersetzen musste, sollen jetzt auch die US-Behörden den Selfmade-Millionär ins Visier genommen haben.

Wegen Steuerschulden: Ermittelt das FBI gegen Bastian Yotta?

Laut Berichten der Bild-Zeitung soll im Fall Yotta jetzt auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) aktiv geworden sein:

Wie es heißt, habe der Selfmade-Millionär, der seit einigen Jahren in den USA lebt, sowohl in Deutschland als auch in seiner Wahlheimat angegeben, sein Geld im jeweils anderen Land zu verseteuern.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte ein deutscher Steuerfahnder, dass Bastian Yotta deshlab womöglich schon bald "per internationalem Haftbefehl gesucht" werden könnte!

Ernstzunehmende Vorwürfe, zu denen sich Yotta selbst in der Zeitung nur vage äußerte:

"Aufgrund des laufenden Verfahrens kann ich keine Angaben machen. Jedoch kooperiere ich voll umfänglich mit den Behörden, um die Sache aus der Welt zu schaffen", so der -Star.