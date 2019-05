Bastian Yotta: Liebes-Sensation! Er ist wieder mit seiner Ex zusammen

Was für eine Achterbahn der Gefühle! Anfang Mai trennten sich und seine Freundin Maria. Doch der -Star litt extrem unter dem Liebes-Aus. Erst kürzlich veröffentlichte er ein Bild von sich mit völlig verheulten Augen. "Im Moment geht es mir scheiße. Ich bin traurig. Ich bin in Schmerzen", klagte er sein Leid.

Bastian Yotta: "Ich bin so glücklich"

Doch Bastian wollte nicht aufgeben, kämpfte um seine große Liebe. Mit Erfolg! Auf seinem -Account verkündete er, dass die beiden wieder ein Paar sind. "Die letzten Wochen haben sich als unglaublicher Kampf herauskristallisiert. Ein Kampf für das, was ich am meisten liebe: DICH! Ich wollte nicht aufgeben, weil ich wusste, dass es dir genauso geht und wir nur ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen müssen", schrieb der Yotta zu zwei Schnappschüssen mit seiner Traumfrau. "Was zusammen sein soll, wird immer einen Weg finden. Du kannst dir einer Sache sicher sein: Wenn ich dir sage, dass ich dich liebe – sind es nicht nur drei Worte – es ist eine Verpflichtung für den Rest meines Lebens. Ich bin so glücklich."

Bastian und Maria wollen in Zukunft nur noch zu zweit durchs Leben gehen. "Der König und die Königin sind wieder zusammen und bauen sich ihr gemeinsames Reich auf", kündigte Bastian an. Passend dazu trugen die beiden Turteltauben Pullover mit der Aufschrift "King" und "Queen".