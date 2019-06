Bastian Yotta & Maria: Gescheitertes Liebes-Comeback!

Es wird nicht ruhig bei ! Obwohl der Dschungelcamp-Star und seine Maria erst vor knapp vier Wochen ihre Liebe-Réunion bekannt gaben, gehen die beiden jetzt schon wieder getrennte Wege...

Evelyn Burdecki: Absturz aus einem traurigen Grund

Bastian Yotta gibt Trennung bekannt!

Via meldet sich Bastian nun mit der traurigen Nachricht bei seinen Fans zu Wort. So erklärt er: "Ich habe alles versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Leider sind Masha und ich getrennt und nicht mehr zusammen. Möge sie den Richtigen finden und glücklich werden." Oh je! Was für traurige Neuigkeiten! Aufgeben kommt für Bastian jedoch nicht in Frage.

Bastian zeigt sich stark wie eh und je

Wie auf dem Social Media Account des Protzmillionärs deutlich wird, lässt er sich von dem Liebes-Aus mit seiner Maria nicht aus der Bahn werfen. So teilt er immer wieder Posts mit seinen Fans, die ihn beim Training zeigen. Ob uns der Millionär in der nächsten Zeit wohl mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...