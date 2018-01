Bastian Yotta: Nackt Ansage an Ex Natalia Osada

Klare Worte von Bastian Yotta!

Im letzten Jahr verguckte sich der muskulöse Millionär auf der RTL-Nacktinseln in Natalia Osada - doch so schnell die TV-Liebelei aufflammte, so schell sollte die Romanze des "Adam sucht Eva"-Paares auch wieder in die Brüche gehen.

Dass Bastian Yotta und Natalia Osada keine Freunde bleiben wollten, zeigte sich schon kurze Zeit nach der Trennung - jetzt schoss der Muskelmann ganz unverblümt und ganz unbekleidet gegen seine Ex-Flamme!

Sags durch die Blume: Bastian Yotta stänkert gegen seine Ex Snapchat / yotta-life

Auf Snapchat postete der 41-Jährige ein Foto seiner nackten Rückansicht und verdeckte seinen Allerwertesten nur durch eine Orchidee.

"Diese Nachricht ist für meine Ex, die immer noch Interviews über mich macht. Leck mich am A...!", wetterte Bastian Yotta sauer.

Tja, es scheint, als würden der AsE-"Raketenmann" und Natalia Osada so schnell kein Liebes-Comeback planen...