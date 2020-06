Bastian Yotta & Natalia Osada: Hochzeits-Sensation!

Auf dem "Instagram"-Profil von Natalia Osada zeigt die Blondine ihren Fans, wie glücklich sie mit Bastian in Los Angeles ist. Die Wahlheimat des Unternehmers scheint auch Natalia gut zu gefallen. Es wir geturtelt was das Zeug hält. Vor allem Bastian beteuert immer wieder seine großen Gefühle gegenüber Natalia. Selbst von Hochzeit ist schon die Rede. So sagt Bastian gegenüber "RTL": "Und der Ring ist schon gekauft!" Ob eine Hochzeit ein wenig verfrüht wäre, scheint sich Bastian nicht zu fragen. Natalia sieht das Ganze etwas klarer.