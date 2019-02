Bastian Yotta: Schock-Fotos aus der Klinik aufgetaucht!

Oh je, was ist nur bei los? Erst kürzlich war der Star noch dabei zu sehen, wie er im Dschungelcamp die anderen Dschungel-Bewohner mit seinem Coaching auf Trapp halten wollte. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Chris Töpperwien: Neue Freundin? Dieses Foto sorgt für Furore!

Bastian Yotta postet Bilder aus der Klinik

Obwohl Bastian Yotta nur so vor Selbstbewusstsein strotz, scheint auch der Dschungel-Star einen Makel zu haben: Seine Haare. Für Bastian jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil sogar! Wie Bastian nämlich nun via " " zeigt, hat er seiner Frise den Kampf angesagt und sich für eine Haartransplantation entschieden. Doch damit nicht genug. Dank einer Vielzahl von Bildern aus der Klinik, können seine Fans diesen Prozess live mitverfolgen...

Bastian Yotta teilt seine Gefühle

"Meine Haare haben mich immer gestresst. Witziger Weise jetzt wo sie weg sind, fühle ich mich frei. Wahnsinn. Ich denke wir sollten das im Leben auch so handhaben. Wenn uns was stresst: Lösen oder weg damit! Eigentlich wollte ich nur das Thema mit meinen Haaren lösen, denn Yotta jammert nicht, Yotta löst Probleme. Doch jetzt finde ich den neuen Look irgendwie geil. Was meint ihr? Bitte Kommentar! Tausend Dank geht an Hairmedic Privatklinik für die geilste Aktion mitten in der Nacht und eine Top Operation. Millionen Dank geht an meine Lebenspartnerin, die immer meine verrückten Aktionen unterstützt und mich so liebt wie ich bin! Yotta Dank geht an meine Fans, die mich ebenfalls immer supporten", kommentiert Bastian seinen "Instagram"-Post und gibt dabei gleichzeitig tiefe Einblicke in sein Innerstes. Das so eine Nachricht von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Bastians Fans stehen ihm bei

Wie unter dem Post von Bastian deutlich wird, kann er sich voll und ganz auf seine treuen Followers verlassen. So kommentieren sie: "Steht dir wirklich gut. Bräuchtest die 'Zusatzhaare' gar nicht. Grüße aus der Oberpfalz" sowie "So ist es tatsächlich noch besser! Macht dich optisch jünger und lässt dich noch mächtiger wirken. Gefällt mir". Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Wie wohl das fertige Resultat aussehen wird? Wir können gespannt sein...