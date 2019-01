Bastian Yotta: Tragische Gewalt-Beichte aus seiner Kindheit!

Was für fruchtbare Nachrichten von Bastian Yotta. Obwohl der Dschungelcamp-Star eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzt, gibt er nun traurige Einblicke in seine schlimme Kindheit...

Armer Bastian Yotta! Im Dschungelcamp zeigt sie der Star nun erneut von seiner emotionalen Seite! Erst kürzlich sprach Bastian über das schlimme Pleite-Drama seiner Vergangenheit. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Bastian Yotta: So pleite ist er wirklich!

Bastian Yotta wurde jeden Tag geschlagen

Wie alle Dschungel-Fans beobachten konnten, brachen bei Bastian am Lagerfeuer mit alle Dämme. Unter Tränen berichtet der Star, was er für ein Martyrium während seiner Kindheit mit seinem Vater durchleben musste. So erklärt Bastian: "Eigentlich möchte ich nicht darauf rumreiten, aber ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden. Mit einem Stock - jeden Tag!" Ebenfalls fügt er im Dschungeltelefon über die Beziehung zu seinem Vater hinzu: "Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist das Gefühl, dass er mir mein Leben lang gegeben hat." Was für furchtbare Nachrichten! Doch damit nicht genug! Bastian gibt ebenfalls intime Einblicke in sein Innerstes...

Bastian möchte geliebt werden

Unter Tränen erklärt Bastian weiter: "Dass ich ihn trotz alledem liebe, immer noch liebe." Er gesteht: "Und ich liebe ihn immer noch! Das soll er wissen." Seit Jahren habe der Unternehmer versucht Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen: "Aber es funktioniert einfach nicht." Einfach nur herzzerreißend. Ob Bastian uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Lebens-Beichten überraschen wird? Wir können gespannt sein...