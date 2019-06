Bastian Yotta: Traurige Beichte! Jetzt schüttet er sein Herz aus!

Armer ! Vor einigen Tagen gab der Protz-Millionär bekannt, dass er und seine Freundin Maria ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Patricia Blanco: Jetzt packt ihr Ex über ihren neuen Freund aus!

Bastian Yotta und Marie gehen getrennte Wege

Obwohl Bastian und Maria erst vor einigen Monaten ihr Liebes-Comeback feierten, konnten sie nicht mehr zueinander finden. So erklärte Bastian via Social Media, dass er wieder auf dem Single-Markt zu haben ist. Was jedoch der ausschlaggebende Grund für das Liebes-Aus war, war lange unklar - bis jetzt. In einem emotionalen Statement lässt Bastian seinen Gefühlen nämlich nun freien Lauf...

Bastian spricht über seine Emotionen

"Liebe ist nicht das Bestreben, jemanden perfekt zu machen. Es ist das Gefühl, dass dein Partner perfekt ist, so wie er ist", erklärt Bastian via . Er fügt hinzu: "Das bin ich und es wird immer nur ich sein. Liebe es oder gehe und mache Platz für eine Person, die liebt, was sie bekommt." Eindeutige Worte, die bei seinen Fans vor allem eine Frage aufwerfen: Wollte Maria ihren Bastian etwa probieren zu ändern? Ob dies wirklich der Grund für das Liebes-Aus ist? Bastian gab dazu bis jetzt kein weiteres Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...