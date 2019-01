Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen meldete sich der Protz-Unternehmen mit harten Anfeindungen gegen Dschungel-Mitbewohner Chris Töpperwien zu Wort. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Dschungelcamp 2019: Hier zeigt Bastian Yotta erstmals seine neue Freundin!

Bastian Yotta leidet unter der Trennung

Obwohl das erst am 11.01. startet, musste sich Bastian Yotta schon jetzt von seiner Freundin verabschieden. Wie schwer ihm diese traurige Trennung fällt, verrät er nun via " ". So berichtet er in einem Post: "Wir sind tausende Kilometer getrennt und dennoch spüre ich dich so nah. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Gedanke bist du. Danke dass du in mein Leben kamst. Danke dass du den Weg mit mir gehst. Ich liebe dich mehr als Worte zu sagen vermögen." So viel "Herzschmerz" ist man von dem Muskelmann definitiv nicht gewohnt! Doch zum Glück kann sich Bastian auf seine treuen Fans verlassen...

Bastians Fans stehen ihm bei

Wie unter dem Post deutlich wird, stehen Bastians Fans während seiner "Trennungszeit" geschlossen hinter ihrem Idol. So kommentieren sie: "Ihr werdet nach Australien zusammen stärker sein als vorher" sowie "Was für ein Glück, wenn Du jemanden findest, der genau in Dein Herz passt! So süß ihr Zwei!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass diese liebevollen Worte Bastian etwas aufheitern können!