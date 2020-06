Bastian Yotta und Natalia Osada: Sind sie immer noch ein Paar?

Wie "Bild" berichtet, ist Natalia bereits zu Bastian nach Los Angeles geflogen. Auch auf dem Instagram-Profil der 27-Jährigen zeigen sich Bastian und Natalia frisch verliebt. Natalia erklärt: "Gefunkt hat es allemal. Die Zukunft wird zeigen, was es gibt. Bastian und ich führen sehr unterschiedliche Lebensstile, und wir wollen herausfinden, in welche Richtung das für uns beide geht." Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Momentan scheinen Bastian und Natalia jedoch sehr glücklich miteinander zu sein.