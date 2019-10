Bastian Yotta: Verlobt? Neues Foto heizt Gerüchteküche an

und seine Freundin Marisol Ortiz schweben auf Wolke sieben. Der 42-Jährige scheint endlich sein ganz großes Liebesglück gefunden zu haben. Nun postete er sogar ein verdächtiges Foto von einem Ring, den er in einer Kugel Eis versteckt und seiner Freundin serviert hatte. Sind die beiden etwa verlobt?

Jennifer Lopez: Baby-Sensation mit 50!

Verdächtiger Ring

Es könnte durchaus sein, dass Yotta mit dem Ring um die Hand seiner Liebsten angehalten hat. In seiner -Story postete er einen Schnappschuss von sich, Marisol und dem Eis. Darauf steht in dicken Buchstaben „YES“ geschrieben. Es sieht also ganz so aus, als würde der Ex-Dschungelcamper bald heiraten!

Der Ring war im Dessert versteckt. Foto: Instagram/@yotta_life

Zu wünschen wäre es dem Muskelprotz jedenfalls. In der Vergangenheit datete er zwar viele verschiedene Frauen, doch die Beziehungen gingen alle nach kurzer Zeit wieder in die Brüche. Bei Marisol soll aber alles anders werden. Wir drücken die Daumen!

Pikanter Sex-Skandal um ! Alle Details erfahrt ihr im Video: