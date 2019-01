Bastian Yotta: Verprügelt? Jetzt meldet sich sein Vater zu Wort

Bastians traurige Beichte berührte ganz Deutschland! Am Lagerfeuer sprach er über seine schlimme Kindheit. "Eigentlich möchte ich nicht darauf rumreiten, aber ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden. Mit einem Stock - jeden Tag!", offenbarte er. "Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist das Gefühl, das er mir mein Leben lang gegeben hat."

Josef Gillmeier: "Ich habe Bastian nie geschlagen"

Doch was sagt Bastians Vater Josef Gillmeier zu den harten Vorwürfen? "Ich habe Bastian nie geschlagen. Es gab gar keinen Stock bei uns Zuhause", versicherte er im Interview mit . "Er macht das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute, aber die Lügenblase muss platzen!"

Vater postet Geburtstags-Rede von Bastian

Auf seinem -Account veröffentlichte Josef als Beweis einen Auszug einer Rede, die Bastian zu seinem 50. Geburtstag hielt. Darin steht: "Ich sehe meinen Vater oben auf dem Gipfel und möchte auch dort hin." Und weiter: "Lieber Papa, schön, dass du so bist, wie du bist. Und wenn du manchmal anders bist, dann wissen wir doch alle, dass die Luft dort oben am Gipfel einfach ein bisschen dünner ist." Scheint fast so, als ob das Verhältnis der beiden doch nicht so schlecht wäre...

Diese Rede veröffentlichte Bastians Vater Josef auf Instagram Foto: Instagram/ joelilpittore_gillmeier

Auf einen Kommentar eines Users antwortete Josef: "Leider macht Bastian alles, um in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu erregen - ich hoffe für ihn, dass der 'Schuss' gegen die Eltern nicht nach hinten losgeht! Wir haben ihn trotzdem noch lieb! Er ist unser eigenes Fleisch und Blut!"