Dschungelcamp in Gefahr? Bastian Yotta wurde festgenommen!

In der -Nacktshow hat er die Hüllen fallen lassen und plant nun das nächste -Projekt: Im Januar soll er einer der Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein. Das wird er ordentlich aufmischen – ob er aber dort überhaupt ankommen wird?

Denn laut der „Bild“-Zeitung wurde er festgenommen. Ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Bei einer Kontrolle am Airport schlagen die Polizisten Alarm, denn es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Ist das Dschungelcamp in Gefahr?

Derzeit befindet er sich noch hinter Gittern – ob er dort bald wieder freikommt, ist ungewiss. Es wird geprüft, ob er in Untersuchungshaft kommt. Für den Selfmade-Millionär ist dann dumm gelaufen – ob er unter den Bedingungen überhaupt ins Dschungelcamp fliegen kann, ist ungewiss. Denn schließlich sind die Behörden in Australien sehr streng und ein Haftbefehl macht sich dann bestimmt nicht ganz so gut. Mit der Gage hätte er aber sicher seine Steuer-Schulden bezahlen können...