Bauer Gerald & seine Anna: Erschütternde Baby-Beichte!

Oh je! Was für traurige Nachrichten von Bauer Gerald und seiner Anna...

Es wird nicht ruhig um Bauer Gerald und seiner Anna! In der letzten Zeit meldete sich Anna immer wieder bei ihren Fans zu Wort und berichtete, dass es ihr aktuell gesundheitlich überhaupt nicht gut geht. Nun die nächste Hiobsbotschaft.

Anna und Gerald legen Baby-Planung auf Eis

Obwohl Gerald uns seine Anna ein absolutes Traumpaar sind, wollen sie ihre Liebe vorerst nicht durch ein Baby krönen. So berichtet "Bunte", dass die beiden sich aktuell gegen ein " "-Baby entschieden haben sollen! Was für traurige Nachrichten! Vor allem die Fans des Paares warteten seit Annas und Geralds Traumhochzeit immer wieder auf eine Schwangerschaftsverkündung aus Namibia - vergeblich. Doch was ist der Grund für diese Entscheidung?

Auf Gerald und Anna kommen harte Zeiten zu

Wie es heißt, sollen Gerald und Anna aus ganz pragmatischen Gründen handeln. So erlebt ihre Wahlheimat Namibia momentan eine schwere Dürre und das bringe finanzielle Einbußen mit sich. Da Gerald und Anna ihrem Kind jedoch keine Not bescheren wollen, ist der aktuelle Zeitpunkt für Nachwuchs also absolut ungünstig. Und auch Annas gesundheitlicher Zustand soll das Paar zu diesem Entschluss bewogen haben. Oh je! Ob uns die beiden wohl im nächsten Jahr mit einem Baby überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...