Bauer Gerald und Anna: Tränen-Drama nach der Hochzeit!

Es könnte alles so schön sein. Erst letzte Woche gaben sich Anna und Bauer Gerald in Namibia das zweite Jawort. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Doch wie geht es Anna nach der Hochzeit? In einer emotionalen Beichte spricht sie nun Klartext...

Bauer sucht Frau: Liebes-Krise bei Anna und Gerald nach der Hochzeit

Anna vermisst ihre Familie

Wie Anna nun via " " verkündete, würde ihr es in der Weihnachtszeit schwer fallen, ohne ihre Familie zu feiern. So verriet die erst kürzlich in ihrer "Story": Jetzt werde ich richtig traurig, dass dieses Jahr Weihnachten ohne meine Eltern und meine Schwester sein wird." Auch wenn es Anna gewohnt ist, von ihrer Familie getrennt zu sein, scheint ihr diese Tatsache mehr zuzusetzen, als viele vielleicht vermuten. Auch die Abschiede von ihrer Familie sind für Anna alles andere als leicht...

Anna fällt der Abschied schwer

Dass Anna ein absoluter Familienmensch ist, wurde allen Fans spätestens bei der Übertragung der Traumhochzeit von Anna und Gerald bewusst. Dass Anna somit die regelmäßigen Abschiede ihrer Familie schwer fallen, ist kaum verwunderlich. So berichtete sie gegenüber "Bunte": "Die Abschiede in Polen sind immer sehr tränenreich." Wie traurig! Ein Glück, dass sich Anna allerdings voll und ganz auf die Unterstützung von ihrem Gerald verlassen kann.