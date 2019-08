"Bauer sucht Frau"-Anna: Ärger mit den Schwiegereltern!

Reddit this

Manchmal weiß man, dass man die Finger von einer Sache lassen sollte. Doch das fällt Anna Heiser in diesem Fall besonders schwer.

Mittlerweile scheint Anna Heiser sich an das Leben in Namibia gewöhnt zu haben. Zu Beginn war es natürlich eine große Umstellung, doch Gerald Heiser hat ihr dabei geholfen, sich so gut wie möglich einzuleben.

In Namibia hat die 28-Jährige nicht nur Katzen, sondern auch Schafe. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn ihr Liebster arbeitet dort als Landwirt. Genau diese Schafe werden von einem Hund bewacht, denn Anna nun ihren -Followern zeigt.

Das sehen die Schwiegereltern nicht gern

„Darf ich vorstellen? Das ist Owca – unser neuer Herdenschutzhund. Owca soll auf unsere Schafe aufpassen und sie vor den Geparden beschützen“, erzählt sie.

„Wahrscheinlich kriege ich auch deswegen Ärger von meinen Schwiegereltern, wenn sie das Foto sehen, aber zu meiner Verteidigung – ich wollte ‚nur‘ zu den Schafen gehen.“ Der Grund: Der Kangal soll eigentlich nicht gestreichelt werden. Er soll keinen Bezug zu Menschen aufbauen, sondern sich nur um die Schafe kümmern.

So richtig widerstehen kann Anna aber trotzdem nicht. Der kleine Owca ist aber auch wirklich süüüß…