"Bauer sucht Frau"-Anna: Dramatisches Gesundheits-Update

Es wird nicht ruhig bei " "- Gerald und seiner Anna! Erst vor einigen Wochen meldet sich die Beauty bei ihren Fans aus dem Krankenhaus zu Wort. Nachdem ihrer treuen Anhänger immer wieder nachhakten und sich bei Anna erkundigten, wie es ihr geht, verschafft die Schönheit nun Klarheit.

Narumol: Ihr Glück zerbrach nach wenigen Tagen

Anna gibt Gesundheits-Upate

Wie Anna nun via berichtet, geht es ihr immer noch nicht besser. So erklärt Anna: "Letzter Zeit habe ich ziemlich viele Untersuchungen machen müssen, da meine Übelkeit nicht nachlässt und ich immer wieder Schwindelanfälle bekomme. Leider gibt es bis jetzt keine eindeutige Diagnose. Es ist nicht klar, ob beide Symptome voneinander abhängig sind. Bis jetzt wurde festgestellt, dass ich anscheinend unter einer chronischen Magenschleimhautentzündung leide." Oh je, die Arme! Unterkriegen lässt sich Anna davon jedoch nicht. So fügt sie hinzu: "Was an sich nicht dramatisch ist, nur halt auch nicht schön, bzw. unangenehm." Und auch auf die Unterstützung ihrer Followers kann sie sich voll und ganz verlassen...

Annas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Anna deutlich wird, stehen ihre Fans geschlossen hinter ihr. So kommentieren sie: "Alles Gute, ich drücke die Daumen, dass bald endlich der Grund gefunden wird" sowie "Gute Besserung und pass gut auf dich auf!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Anna schon bald wieder besser geht!