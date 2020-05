"Bauer sucht Frau" Anna & Gerald: Schlimmer Betrugs-Skandal!

Oh je! Was ist nur bei "Bauer sucht Frau" Anna und ihrem Gerald los? Ein Dating-App-Profil, auf dem Geralds Bilder aufgetaucht sind, sorgt nun für ordentlich Wirbel...

Damit haben Anna und Gerald definitiv nicht gerechnet! Wie nun enthüllt wurde, müssen sich die beiden einem schlimmen Betrugs-Skandal stellen...

Geralds Bilder sind auf Dating-App aufgetaucht

Wie nun berichtet wird, wurden einige Bilder von Bauer Gerald auf einer Dating-App gesichtet. Gerald soll in der App Stefan heißen, 40 Jahre alt sein und aus Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) kommen. Wer jetzt jedoch denkt, dass Gerald sich hinter dem Rücken seiner Anna bei der Liebesplattform angemeldet hat, liegt definitiv falsch. So wendet sich Anna via bei ihren treuen Fans zu Wort und berichtet, dass es sich dabei um einen schlimmen Betrugs-Skandal handelt. Die Bilder von Gerald wurden einfach geklaut!

Anna ist stinksauer

"Diese Screenshots wurden mir von einer netten Dame zugeschickt, die dort angemeldet ist", erklärt Anna in ihrem Instagram-Profil und fügt hinzu: ""Ich wusste nicht, dass mein Mann Stefan heißt, 40 Jahre alt ist und aus Euskrichen kommt. Und, dass er aktuell noch auf der Suche nach Dates ist, wusste ich auch nicht." Autsch! Wie bitter! Anna ist der Meinung: ""Herzlich Willkommen in der modernen Welt, wo jeder mit deinen Fotos machen kann, was er will." Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden zukünftig von solchen Aktionen verschont bleiben...

