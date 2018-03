„Bauer sucht Frau“ Anna & Gerald: Schlimmes Beziehungsdrama!

Anna und Gerald galten von Anfang an als das absolute „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. Beide schwebten auf Wolke 7 und hatten sogar eine Hochzeit geplant.

Doch nun steckt das Paar plötzlich in einer schweren Krise. „Im Leben passieren Dinge, die das persönliche kleine Leben auf den Kopf stellen“, schreibt Anna betrübt auf ihrer Facebook-Seite. „Auch wenn es gerade eine sehr schwierige Zeit in unserem Leben ist, werden wir es gemeinsam schaffen. Es sind leider unschöne Dinge passiert, aber wir sind nach wie vor zusammen – und wir lieben uns.“

Bauer sucht Frau: Trennungs-Gerüchte! Platzt die Hochzeit von Gerald & Anna?

Was genau vorgefallen ist, will das Paar noch nicht verraten. „Zurzeit sind wir noch nicht so weit“, heißt es nur. Hatte die 28-Jährige etwa eine Fehlgeburt? Ist jemand erkrankt oder gab es einen schweren Schicksalsschlag in der Familie?

Was auch immer passiert ist – Anna und Gerald sind fest entschlossen, diese zermürbende Beziehungsprobe zu meistern und ihrer Liebe auch weiterhin eine Chance zu geben.