"Bauer sucht Frau"-Anna & Gerald: Trauriges Baby-Drama nach Fehlgeburt!

Diese Worte gehen unter die Haut! Erst vor einigen Wochen meldete sich "Bauer sucht Frau"-Anna mit einer traurigen Beichte zu Wort und berichtete, dass sie eine Fehlgeburt erlitt. Nun die nächste Tränen-Nachricht...

"Bauer sucht Frau"-Anna hat Angst

Wie Anna nun via " " verrät, hat sie unsagbar große Angst, erneut eine Fehlgeburt zu erleiden. So erklärt sie ihrer treuen Community: "Seitdem wir unser Sternenkind gehen lassen mussten, wünschen wir es uns noch mehr, Eltern zu werden als davor. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst davor, dass ich es mir zu sehr wünsche." Sie ergänzt: "Ich habe auch Angst, dass ich durch die negativen Gedanken nicht schwanger werden kann. Angst davor, dass ich wieder das Baby verliere…" Oh je! Traurige Worte, die intime Einblicke in Annas Innerstes geben. Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen...

Annas Fans stehen ihr bei

"Toll dass du so offen über deine Gefühle und Gedanken redest! Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt" sowie "Ich verstehe das so gut! Habe es selbst gerade wieder durch, aber es ist wichtig positiv zu denken. Es wird am Ende alles gut", sind nur einige der aufmunternden Kommentare, die sich unter dem "Instagram"-Post der finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Anna und Gerald dieses Tal der traurigen Gedanken bald durchquert haben...

