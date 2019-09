"Bauer sucht Frau"-Anna: Große Sorge um die Frau von Farmer Gerald

Reddit this

Was ist bloß bei Anna Heiser los? Vor einigen Monaten sorgte die Ehefrau von Farmer Gerald mit ihrem Gesundheitszustand für Aufsehen. Nun scheint es ihr wieder schlechter zu gehen – zumindest emotional.

"Bauer sucht Frau"-Anna: Nasen-OP? Jetzt spricht sie Klartext

Große Sorge um Anna Heiser

Auf postete die 29-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf dem sie überraschend traurig wirkt. Dazu schreibt sie: "Hey! Sei nicht so hart zu dir selbst, es ist OK wenn du fällst!" Doch warum ist Anna plötzlich so nachdenklich?

Kein Wunder also, dass ihre Fans sich nun große Sorgen um sie machen:

„Was ist los? Dein Blick wirkt so traurig“

„Hört sich nicht gut an und sieht auch nicht gut aus. Kopf hoch!! Es geht immer weiter!“

„Was ist nur passiert? Alles Liebe und dass es dir schnell besser geht"

Bleibt zu hoffen, dass bei Anna alles in Ordnung ist. Vielleicht wollte sie mit dem Zitat aus dem Song von Andreas Bourani ihre Fans einfach nur daran erinnern, sanfter zu sich selbst zu sein.

