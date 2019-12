"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser: Bittere Beichte! Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

Arme Anna Heiser! In der letzten machte die vor allem wegen ihrer Gesundheit von sich Reden. Wie Anna berichtete, ging es ihr immer wieder gar nicht gut. Aktuell befindet sie sich jedoch wieder auf dem Weg der Besserung. Doch ist sie trotzdem der bevorstehenden Herausforderung gewachsen?

Bauer Uwe & Iris Abel: Trennung nach der Magen-OP?

Anna und Gerald reisen nach Europa

Nachdem Anna bei " " ihren Gerald kennen und lieben gelernt hat, wohnt sie bei ihrem Schatz in Namibia. Pünktlich zur Weihnachtszeit planen die beiden nun nach Europa zu fliegen, um die Festtage mit Annas Liebsten zu verbringen. Eigentlich eine schöne Aussicht. Schließlich feierte Anna letztes Jahr ohne ihre Familie und berichtete damals, dass sie diese schmerzlich vermisste. Doch wie Anna nun ihren Fans verrät, hat sie vor der anstehenden Reise ein wenig Angst. So schüttet sie ihnen in ihrer " "-Story ihr Herz aus...

Anna überrascht mit emotionaler Beichte

"Mir ist gerade klar geworden, dass wir schon nächste Woche nach Europa fliegen. Einerseits freue ich mich unheimlich, aber es ist nur noch so wenig Zeit und noch so viel zu tun", erklärt Anna ihrer Community und ergänzt: "Ich drehe gerade ein bisschen durch und habe ehrlich gesagt ein wenig Schiss!" Oh je! Die Arme! Aber zum Glück kann sich Anna auf die Unterstützung von ihrem Gerald verlassen, der ihr mit Rat und Tat treu zur Seite steht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Anna die Feiertage dennoch in vollen Zügen genießen kann...

