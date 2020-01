"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser: Erschütternde Beichte nach ihrer Fehlgeburt

Anna Heiser und Farmer Gerald wünschen sich eine eigene Familie. Doch vor wenigen Tagen teilte die 29-Jährige ihren Fans mit, leider eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Nun meldet sich die gebürtige Polin wieder zurück und will anderen Frauen Mut machen, die ebenfalls ein Kind verloren haben.

Anna & Gerald Heiser: Erschütternde News! Sie hatte eine Fehlgeburt

„Es ist traumatisierend“

„Ich möchte mich noch einmal an alle Frauen da draußen wenden, die entweder das Gleiche durchgemacht haben oder durchmachen. Lasst euch nicht einreden, dass diese Themen nicht öffentlich angesprochen werden können und dass es nur euch betrifft“, stellt sie in ihrer -Story klar.

Es helfe ihr sehr, über den Verlust zu reden. „Wir sind nicht alleine! Es gibt so viele Frauen, die nach einer Fehlgeburt gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Und dieses Wissen hilft wirklich beim Überwinden des Traumas." Anna weiß: „Es ist traumatisierend!" Deshalb will sie andere Frauen nun dazu ermutigen, dass zu tun, was sie nach so einem schlimmen Schicksal für richtig halten.

Baby-Hammer! Die Familienplanung ist bei und noch nicht abgeschlossen: