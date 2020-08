"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser: Jetzt plaudert sie über die Schwangerschaft!

"Als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich gar nicht geglaubt, dass ich schwanger bin", erklärt Anna nun via Instagram und fügt hinzu: "Man hat so eine panische Angst und kann die einfach nicht ablegen. Jeder, der das schon einmal durchgemacht hat, weiß, wovon ich rede." Wow! Was für ehrliche Worte! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Anna die nächsten Monate ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kann!