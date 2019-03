"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser: Krankenhaus-Schock!

Arme Anna Heiser! Eigentlich könnte bei ihr alles so schön sein. Schließlich gaben sie und ihr Gerald sich erst vor einigen Monaten das Jawort. Doch jetzt der Schock! Wie Anna nun berichtet, geht es ihr alles andere als gut...

"Bauer sucht Frau"-Anna: Was fehlt ihr?

In den letzten Wochen meldete sich Anna immer wieder via " " zu Wort und berichtete, dass es ihr überhaupt nicht gut gehen würde. So verkündete sie in ihren Posts: "Mir ging es schon lange nicht mehr so dreckig!" sowie "Ich war heute beim Arzt, weil ich seit Monaten oder vielleicht doch seit einem Jahr gegen Übelkeit und Schwindel kämpfe." Definitiv traurige Nachrichten. Doch damit nicht genug...

Anna meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort

In ihrer Story versendet Anna an ihre Follower nun traurige Grüße aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist Annas Hand, die an einen Tropf angeschlossen ist. Anna liegt dabei scheinbar im Bett. Die kommentiert: "Und täglich grüßt das Murmeltier". Die Arme! Warum sich Anna im Krankenhaus befand, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...