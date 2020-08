"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser: Traurige News während der Schwangerschaft!

Wie Anna erst kürzlich via Instagram berichtete, waren die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft mit sehr viel emotionalem Stress verbunden. So verriet sie ihrer treuen Community: "Man hat so eine panische Angst und kann die einfach nicht ablegen. Jeder, der das schon einmal durchgemacht hat, weiß, wovon ich rede." Oh je! Doch damit nicht genug! Wie es scheint, steht Anna aktuell vor der nächsten Herausforderung...