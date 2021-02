"Bauer sucht Frau"-Anna Heiser & Gerald: Zuckersüße News kurz nach der Geburt

Gegenüber "RTL" verraten Anna und Gerald nun in einer Videobotschaft, wie dankbar sie für die erste gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn sind. So erläutern sie: "Wir sind stolze frischgebackene Eltern und genießen die Zeit ganz dolle." Wow! Was für zuckersüße News! Vorerst müssen ihre Fans allerdings auf weitere Updates der beiden verzichten. So ergänzen sie: "Wir brauchen ein bisschen Ruhe und melden uns dann wieder bei euch." Wann das wohl sein wird? Wir können gespannt sein...