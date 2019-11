"Bauer sucht Frau"-Anna: Neue Frisur! Die Haare sind ab

Anna Heiser hat sich von ihren langen Haaren getrennt. Auf überrascht die 29-Jährige ihre Fans nun mit einer neuen Frisur. Und die kann sich wirklich sehen lassen!

Anna zeigt ihre neue Frisur

„Habe ich schon erwähnt, dass ich meine neuen Haare liebe?“, schreibt die Frau von Farmer Gerald begeistert. „Der beste Haarschnitt für die namibische Hitze.“ Auch die Haarfarbe scheint sich geändert zu haben! Annas Haare wirken wesentlich heller als vorher.

Der neue Look kommt auch bei den Fans richtig gut an. „Steht dir total super“ und „Schaust richtig toll aus“, schreiben sie begeistert in den Kommentaren unter dem Foto. Was Gerald wohl von der Frisur seiner Liebsten hält?

