"Bauer sucht Frau"-Anna & Gerald: Baby-Jubel! Jetzt geht alles ganz schnell!

Wie Anna nun via "Instagram" erläutert, steht sie schon so gut wie in den Geburts-Startlöchern. Sie verrät: "Hier ein kleines Update, weil viele schon gefragt haben, ob der Kleine schon da ist. Nein, er ist immer noch in meinem Bauch. Wir waren zwar gestern beim Arzt, [...] aber wir müssen uns noch etwas gedulden – was auch nicht schlimm ist, weil am Sonntag kommt hoffentlich meine Mama." Sie ergänzt: "Ich hätte sie schon gerne dabei, wenn er auf die Welt kommt." Wann es wohl endlich soweit ist? Wir können gespannt sein...