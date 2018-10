"Bauer sucht Frau"-Anna und Gerald: Süßer Familienzuwachs!

Reddit this

Vor einigen Wochen wagten Bauer sucht Frau Gerald und Anna den nächsten Beziehungsschritt und traten vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben. Für ihre Fans einfach nur atemberaubend. Dass sie so kurz nach dem großen Tag die nächste Überraschung bereithalten, hätte jedoch niemand gedacht!

"Bauer sucht Frau"-Narumol: Herzzerreißendes Tränen-Drama!

Bauer sucht Frau Anna & Gerald: Süßer Familienzuwachs

Via " " lässt Anna nun die Bombe platzen und postet ein niedliches Foto von sich und ihrem tierischen Familienzuwachs. Anna ist darauf zu sehen, wie sie eine süße Ziege im Arm hält und kommentiert: "Zuwachs bei Familie Heiser. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Farmleben so sehr lieben werde." Das so eine Botschaft von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Anna & Gerald sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Anna mit diesem süßen Schnappschuss bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Fans: "Du siehst toll aus! Das Eheleben bekommt Dir (euch) sehr gut. Nur weiter so!" sowie "Wunderschönes Foto! Beneide dich, will auch knuddeln." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!