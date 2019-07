"Bauer sucht Frau" Anna: Witziger Seitenhieb gegen ihre Hater

Gestern verbrachte Anna Heiser ihren letzten Tag an der Cote d'Azur. Die Ehefrau von Farmer Gerald hat ihren Urlaub in vollen Zügen genossen. Doch scheinbar gönnen ihr nicht alle Fans die kleine Auszeit von ihrem Leben in Namibia.

Als die gebürtige Polin Mitte Juli ein Selfie aus dem Flugzeug postete, häuften sich unter dem Foto die fiesen Kommentare. Viele ihrer Follower können nicht verstehen, warum Anna so viel Geld für ihre Reisen ausgibt.

Anna feuert gegen ihre Hater

Doch anstatt sich angegriffen zu fühlen, erlaubt sich Anna lieber einen kleinen Spaß mit ihren Hatern. „Eine Information an diejenigen, die missgünstig und neidisch sind, sowie an diejenigen, die sich für unsere Zeit- und Finanzverwalter halten: Im Oktober und Dezember werden wir höchstwahrscheinlich wieder in den Urlaub fliegen, also könnt ihr euch jetzt schon gerne darüber aufregen“, schreibt sie mit einem lachenden Smiley zu einem Strandfoto von sich.

Leider hält das ihre Hater auch nicht davon ab, wieder fiese Kommentare unter ihrem Schnappschuss zu hinterlassen. „Schrecklich finde ich deine Ironie, Anna. Grenzt schon an Arroganz“, findet eine Userin. Doch das sieht die glückliche Urlauberin anders: „Ansichtssache“, antwortet sie nur knapp.