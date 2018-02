Bauer sucht Frau: Ein Baby für Gerald und Anna?

Noch am Valentinstag schockierte das "Bauer sucht Frau"-Pärchen Gerald und Anna mit Trennungsgerüchten. Doch gibt es statt Trennung etwa ein Baby für das Paar?

Bauer sucht Frau: Gerald und Anna sagen Ja!

Gerald und Anna dementieren die Trennungsgerüchte

"Im Leben passieren manchmal Sachen, mit den man nicht gerechnet hätte, die die persönliche, kleine Welt auf den Kopf stellen... In diesen Momenten merkt man, was wirklich wichtig ist und ändert die Prioritäten." Mit diesen Worten goß Anna am Valentinstag Öl ins Feuer. Die Fans waren erschrocken und dachten sofort, dass es zwischen ihr und Gerald kriselt. Doch alles falsch! Anna und Gerald sind super happy miteinander.

"Oh-je oh-je!! Anna und ich sind nicht getrennt", stellte Gerald wenige Tage später klar.

Ist Anna schwanger?

Jetzt macht ein anderes Gerücht die Runde. Denn Fans fragen sich, ob Anna etwa schwanger ist! Schuld ist ein simples Foto aus dem Flugzeug. Anna sieht etwas müde aus - und sofort wird spekuliert! "Bist du schwanger?" oder "Schwanger?", heißt es in den Kommentaren.

Doch alles Pustekuchen. Denn Anna selbst nimmt sofort Stellung zu dem Thema. "Bin ich so fett geworden oder warum denkt ihr alle, dass ich schwanger bin", witzelt sie unter dem Post. Tja, auf Nachwuchs müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden...