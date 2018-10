Oh je, was ist nur los bei Bauer sucht Frau? Noch bevor die nächste Staffel ab 15. Oktober zu sehen ist, schmeißt ein weiterer Kandidat das Liebes-Handtuch...

Ab 15. Oktober stehen wieder alle Zeichen auf Liebe! Alle Fans warten schon jetzt sehnsüchtig darauf, die neuen Kandidaten dabei zu beobachten, wie sie sich auf die Beziehungssuche begeben. Auf einen Bauern müssen sie dabei jedoch verzichten: Bauer Hendrik! Wie jetzt nämlich bekannt gegeben wurde, hat der Kandidat seinen Kuppel-Show Ausstieg bekannt gegeben...

"Bauer sucht Frau": Ziegenwirt Roland hat geheiratet!

Bauer sucht Frau Hendrik sind die Frauen zu dick

Wie der Bauer jetzt berichtet, war bei den Bewerberinnen einfach nicht die Richtige mit dabei. Der Grund dafür: Die Bewerberinnen war ihm einfach nicht dünn genug. So verrät der Bauer gegenüber "t-online.de": "Mir war es ganz wichtig, dass ich eine dünne Frau bekomme." Er fügt hinzu: "Von den Frauen, die sich für mich beworben haben, waren einige in der engeren Auswahl. Zwei davon wollten aber nicht ins Fernsehen, einige waren nicht mehr erreichbar und die anderen waren zu korpulent." Was für ein vernichtendes Urteil. Und was sagt zu dem Ausstieg des Bauern?

Bauer sucht Frau: RTL nimmt's gelassen

Obwohl mit Bauer Hendrik in der diesjährigen Staffel nicht der erste Bauer vom Fernsehbildschirm verschwindet, tritt RTL dem Ganzen entspannt gegenüber. So heißt es in einer Stellungnahme des Senders: "Der eine bekommt nicht die richtigen Bewerbungen, der Nächste hat sich plötzlich Hals über Kopf verliebt und andere merken, dass der Trubel, der um sie herum entsteht, einfach zu viel wird. In diesem Jahr haben sich nicht passende oder zu wenige Frauen beworben." Ob die anderen Bauern wohl ihr Liebesglück finden werden? Wir können gespannt sein...