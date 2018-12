Bauer sucht Frau-Finale: Tränen-Drama bei Heike und Claus

"Bauer sucht Frau" (3.12, 20:15 Uhr, RTL)-Teilnehmerin Heike hatte sich so sehr auf die gemeinsame Hof-Woche mit Bauer Claus gefreut. Denn genauso wie der 47-Jährige, liebt sie den Umgang mit Tieren, insbesondere Hunden. Denn die 48-Jährige ist Hundetrainerin. Der Schweinebauer zeigt sich zunächst begeistert von Heike, die beiden verstehen sich sofort super gut. Doch dann kommt es plötzlich zu einem Drama zwischen dem " "-Paar. Heike schlägt Claus vor, Ferkelchen zu trainieren, ähnlich wie ihre Hunde. Doch anstatt es als ein gemeinsames Hobby zu betrachten, zeigt sich der Landwirt entsetzt von Heikes Idee. Diese ist daraufhin wiederum schockiert von Claus unfreundlichem Verhalten: "Wenn ich mit einer Frau zusammenkommen will, dann verhalte ich mich doch nicht so. Du hast mich nicht richtig ernst genommen." "Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist für mich Spielerei. Die Arbeit muss ja vorgehen", wettert der 47-Jährige zurück. Was für ein Liebes-Desaster!

Bauer sucht Frau-Finale: Sind Steffi und Stephan noch ein Paar?

"Bauer sucht Frau": Claus und Heike - zweite Chance für die Liebe?

Das war zu viel für die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin. Heike ist sauer, verletzt und enttäuscht. "Das ganze Zusammenspiel war too much. Für mich ist das alles echt doof und ich fühle mich einfach scheiße", sagt sie traurig und fasst darauf einen Entschluss. Sie sucht das Gespräch mit Claus. "Ich würde gerne nach Hause fahren." Der Landwirt ist schockiert und entschuldigt sich. Kämpfen wird er um Heike nicht. Auch beim Finale sitzt der 48-Jährigen der Konflikt zwischen den Beiden noch immer in den Knochen. Als dem Paar die Bilder der Hof-Woche zeigt, bricht sie in Tränen aus. Wird es für das Paar eine zweite Chance geben?