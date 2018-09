Bauer sucht Frau Gerald & Anna: Erste Zweifel nach der Hochzeit!

Oh je, das sind aber gar keine guten Neuigkeiten von "Bauer such Frau"-Traumpaar Anna und Gerald! Erst kürzlich begeisterten die beiden ihre Fans noch mit ihren wundervollen Hochzeitsfotos, nun die traurige Gefühls-Wende...

Sie sind das " "-Traumpaar schlecht hin: Bauer Gerald uns seine Anna. Erst im vergangen Jahr lernten sich die beiden kennen und lieben. Nach einigen Monaten folgte dann die Traumhochzeit. Anna gab dafür ihre Heimat Deutschland auf und zig zu ihrem Gerald nach Namibia - absolut kein leichter Schritt. Wie schwer Anna diese Entscheidung allerdings wirklich fiel, teilt sie nun in einer emotionalen Beichte mit...

Bauer sucht Frau Gerald & Anna: "Es fühlt sich noch nicht wie mein Zuhause an"

Wie Anna nun in ihrem jüngsten " "-Post mitteilt, muss sie sich immer noch an ihrer neue Heimat Namibia gewöhnen. So berichtet sie: "Heute geht es für uns 'nach Hause'. Obwohl ich keine Wohnung mehr in Deutschland habe und alle meine Sachen in unserem Haus sind, fühlt es sich noch nicht wie 'mein Zuhause' an. Das braucht seine Zeit (...)" Welch traurigen Worte! Doch zum Glück kann sich Anna auf ihren treuen Followers verlassen!

Bauer sucht Frau Gerald & Anna: Ihre Fans stehen ihr bei

Ein Glück, dass Annas treue Anhänger probieren, die Schönheit mit liebevollen Kommentaren aufzuheitern. So ist unter dem Post zu lesen: "Liebe Anna ich denke du hast es richtig gemacht obwohl es ein schwerer Weg war und ist aber ich drücke dir die Daumen und du hast einen wunderbaren Mann alles Liebe und Gute für Euch Zwei" sowie "Zuhause ist da wo dein Herz ist ...also dann in Polen bei deiner Familie, in Deutschland bei Freunden und Bekannten und in Namibia bei deiner neuen Familie...ist doch schön ...an drei Plätzen dein Zuhause zu haben." Mehr Fan-Unterstützung geht wohl kaum!