Bauer sucht Frau-Gerald & Anna: Rückkehr nach Polen!

Es wird nicht ruhig bei " "-Gerald und Anna! In den letzten Monaten stand es um Annas Gesundheit alles anders als gut. Immer wieder meldete sich die bei ihren Fans aus dem Krankenhaus zu Wort. Doch nun die Überraschung...

Anna hat Heimweh

Obwohl Anna mit ihrem Gerald in Namibia auf Wolke sieben schwebt, wird das gemeinsame Glück immer wieder von Annas Heimweh getrübt. Anne klagten ihren Fans via "Social Media" des Öfteren, dass sie ihre Heimat vermissen würde. Doch nun die Jubel- . Wie Anna nun via " " verkündet, fliegt sie mit ihrem Gerald zurück in ihre Heimat Polen. So erklärt sie: ""Heute hieß es für uns: 'Koffer packen!' In den nächsten Tagen werde ich eine ‚Heimweh-Kur‘ machen – denn was ist besser gegen Heimweh als die Heimat zu besuchen?" Was für schöne Neuigkeiten! Und auch Annas Fans stehen voll und ganz hinter der Entscheidung der Beauty!

Annas Fans sind für sie da!

Wie unter dem Post von Anna deutlich wird, kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Followers absolut verlassen. So kommentieren sie: "Sehr gute Entscheidung, Anna. Durch Heimweh kann man mit Sicherheit auch krank werden. Und da du schon sehr angeschlagen bist, hat das deinen Gesundheitszustand noch verschlechtert. Durch den Besuch in deiner Heimat kannst du neue Energie tanken - das tut euch und eurer Beziehung gut." Mal sehen, wann uns Anna mit den ersten Schnappschüssen aus ihrer Heimat überraschen wird.