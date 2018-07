Bauer sucht Frau-Gerald & Anna: So schön war ihre Hochzeit!

Welch wundervolle Nachricht von Bauer Gerald uns seiner Anna! Erst kürzlich sorgte der jung-Bauer mit seiner Schock-Diagnose für reichlich Aufregung bei seinen Fans. Doch jetzt die schöne Neuigkeit! Wie nun bekannt gegeben wurde, haben sich der 33-Jährige und seine Anna am vergangen Sonntag das Jawort gegeben!

Bauer sucht Frau-Gerald: Anna verrät süßes Geheimnis!

Bauer Gerald und Anna: Sie haben "Ja" gesagt

Der smarte Bauer und seine Anna lernten sich im vergangen Jahr bei der letzten "Bauer sucht Frau"-Staffel kennen und verliebten sich dabei ineinander. Obwohl die beiden nun fast ein Jahr Fernbeziehung hinter sich haben, Gerald lebte weiterhin in Namibia, Anna bis vor Kurzem in Deutschland, scheint ihre Liebe immer noch so frisch zu sein, wie am ersten Tag. Dies unterstreicht nun auch die Traumhochzeit des Paares am vergangen Sonntag. Gerald und seine Herzdame gaben sich in Annas Heimat Polen vor 120 Gästen das Jawort.

Und wie geht es den beiden nun als frisch verheiratetes Ehepaar?

Bauer Gerald und Anna: So geht es ihnen nach der Hochzeit!

Wie Gerald und Anna nun berichten, können sie ihr Glück kaum fassen. So verrät Anna gegenüber " ": "Ich habe alles, was ich für mein Glück brauche: Den besten Ehemann, eine tolle Familie, sensationelle Freunde und ein neues, spannendes Leben vor mir." Und auch Gerald zeigt sich euphorisiert. So ergänzt er: "Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Vor einem Jahr, im Juli 2017, haben wir uns zum ersten Mal beim Scheunenfest gesehen und jetzt habe ich meine wunderschöne Traumfrau heiraten dürfen." Mehr Liebe geht definitiv nicht! In den nächsten Tagen soll Anna dann auch endgültig nach Namibia zu Gerald ziehen. Wir wünschen dem Paar dafür alles Gute!