Bauer sucht Frau: Gerald & Anna - Traumhochzeit in Afrika!

Das Glück des Paares aus der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel wird in Namibia gekrönt.

Diese Liebesgeschichte ist fast zu schön, um wahr zu sein: Zwischen Gerald (32) und Anna (27) hat es bei der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ so richtig gefunkt. Bereits drei Monate nach dem Kennenlernen haben sich die beiden verlobt. In der Sendung „Das große Wiedersehen“ am Ostermontag (2. April, 19.05 Uhr) berichtet das von Inka Bause verkuppelte Paar von seinen Hochzeitsplänen und Annas Umzug nach Afrika!

Denn die Projektleiterin hat ihr Herz nicht an einen „gewöhnlichen“ Bauern mit einem Hof in Deutschland verloren, sondern an einen Rinderzüchter im 8000 Kilometer entfernten Namibia. Sogar 140 Antilopen gehören zu Farmer Geralds Besitz.

Gerald und Anna heiraten zweimal

„Ich würde für diesen Mann in jedes Land dieser Welt ziehen – Hauptsache, wir sind zusammen“, sagt Anna zu auf einen blick. Mit der Auflösung ihrer Wohnung in Essen und dem Verschiffen ihrer Möbel hat die 27-Jährige jetzt alle Hände voll zu tun. Und dann sind da natürlich noch die vielen Hochzeitsvorbereitungen: Geheiratet wird nämlich gleich zweimal. Erst in Annas Heimat Polen, dann auf der Farm in Namibia.

„Wir haben schon so viele Pläne, was wir auf der Farm verändern wollen. Das schweißt uns noch mehr zusammen“, freut sich Gerald. Nicht immer sei es leicht gewesen, eine Beziehung zwischen zwei Kontinenten zu führen. Trennungsgerüchte machten die Runde. Etwa weil sie das Weihnachtsfest nicht miteinander feierten. Alles Quatsch! „Wir können zum Glück sagen, dass durch die letzten Monate unsere Beziehung stärker geworden ist“, sagt Anna.

Den Tag ihrer Hochzeit können die TV-Lieblinge daher kaum erwarten. „Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn keiner von uns mehr zum Flughafen gebracht werden muss“, schwärmt die Braut in spe.