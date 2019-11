"Bauer sucht Frau"-Gerald & Anna: Traurige Trennung!

Oh je! In den letzten Monaten meldete sich Anna Heiser regelmäßig bei ihren Fans zu Wort und berichtete, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Mittlerweile scheint es ihr jedoch zum Glück wieder besser zu gehen. Doch jetzt die nächste Schock-Nachricht...

Narumol: Todesdrama! Sie weint nur noch!

Anna ist traurig

Wie die jetzt via " " verrät, sind sie und ihr Gerald aktuell getrennt. So erklärt sie in einem ihrer jüngsten Posts: "Es wird Zeit, dass du nach Hause kommst! Ohne dich ist alles doof." Sie fügt hinzu: "Sonntagmorgen ist doof. Bett ist doof. Kaffee im Bett ist doof. Pumi ist nicht doof, aber irgendwie auch doof. Sogar Lavacake mit Kaffee am Sonntagmorgen im Bett ist doof." Oh je! Doch wo ist Bauer Gerald gerade?

Fans in Sorge um Anna und Gerald

Da Annas Community nicht im Dunklen stehen möchte, fragen sie besorgt nach, wo sich Gerald gerade aufhält. In einem Kommentar erklärt die Beauty, dass er sich mit seinem Bruder eine Auszeit genommen hat und seine Zeit beim Camping verbringt. Die Trennung ist also nur auf Zeit - zum Glück! So postet auch Gerald unter Annas Bild: "Bin schon unterwegs!!" Anna kann sich also schon jetzt wieder auf jede Menge Zeit mit ihrem Herzmann freuen!

Können und Josef diese Hürde meistern?