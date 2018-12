Bauer sucht Frau Gerald & Anna: Überraschende Baby-News!

Erst vor einigen Wochen konnten alle " "-Fans mitverfolgen, wie sich Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Traumhochzeit das Jawort gaben. Jetzt die nächsten Neuigkeiten...

Gerald und Anna sprechen übers Baby!

Gerald und Anna sind definitiv DAS Traumpaar der letzten "Bauer sucht Frau"-Staffel. Obwohl sich die beiden erst im letzten Jahr kennen lernten, traten sie vor einigen Wochen vor den Traualtar und gaben sich das Eheversprechen. Doch wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung bei den beiden aus? Wollen sie ihre Liebe mit einem süßen Baby krönen? In einer überraschenden Beichte verraten sie nun mehr!

Gerald und Anna sind sich einig!

Wie Anna nun verrät, wollen sie und Gerald definitiv ein Baby haben. So berichten die beiden gegenüber "Gala": "Wir werden uns jetzt eine Katze zulegen. Kinder wollen wir beide haben. Aber noch nicht sofort. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zeit für uns, um zu zweit etwas zu erleben, uns etwas aufzubauen und dann können wir uns auf Kinder konzentrieren." Was für süße Nachrichten! Anna und Gerald schließen ein Kind in ihrem Leben also nicht aus. Wann es wohl soweit sein wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf das erste Baby-Bauch-Foto!