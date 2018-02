"Bauer sucht Frau": Gerald heizt Trennungsgerüchte an

Trennung kurz vor der Hochzeit? Eigentlich wollten Gerald und seine Auserwählte Anna aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau" im Sommer heiraten. Jetzt machen jedoch Trennungs-Gerüchte die Runde.

Bauer Gerald: "Mir ging es nicht so gut letzte Woche"

Grund dafür sind Posts auf den Social-Media-Profilen der beiden. Anna verkündete ausgerechnet am Valentinstag, dass sie sich nun erst einmal aus den sozialen Medien zurückzieht, um sich "wichtigen Sachen" zu widmen.

Am Sonntag heizte auch Bauer Gerald die Trennungsgerüchte mit einem Facebook-Post an: "Mir ging es nicht so gut letzte Woche, doch konnte ich mich am Wochenende gut erholen! Ich habe seit Langem wieder Freunde besucht und ein lekkeres Wochenende gehabt", schrieb Gerald im Netz.

Die Fans des Paares machen sich große Sorgen

Seine Fans machen sich Sorgen: "Ich wünsche dir auch gute Besserung Gerald und hoffe auch sehr, dass ihr beiden noch ein Paar seid", schreibt ein Anhänger. "Schade, dass weder Anna noch Gerald ne Antwort geben, was eigentlich los ist. Der Kommentar von der Anna lässt Fragen offen und das ist einfach nicht gut. Wenn man schon solche Postings macht, dann einfach auch Aufklärung", fordert ein weiterer.

Bauer sucht Frau-Gerald: Wird er der nächste Bachelor?

Die "Buaer such Frau"-Liebhaber wollen wissen, was mit ihrem Lieblings-TV-Paar los ist. Doch das hält sich bedeckt...

