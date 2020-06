Bauer sucht Frau-Gerald packt über seine Ex-Freundin aus

Mit der Liebe scheint es bei Bauer Gerald in Namibia nicht so richtig funktioniert zu haben. Wie er bereits berichtete, lag sein Fokus in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf Motorrädern und beim Feiern. Eine Ex-Freundin gab es trotzdem. Für sechs Monate waren sie ein Paar. Momentan hat er zu ihr allerdings keinen richtigen Kontakt. Auf die Frage, ob seine Ex seine Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" mitverfolgt und wie sie zueinander stehen sagt er: "Keine Ahnung. Meine letzte Beziehung dauerte sechs Monate. Und ich habe aktuell keinen so richtigen Kontakt zu ihr. Ich weiß gar nicht so genau wo sie lebt und ob sie da „RTL“ empfangen kann. Ich würde eher sagen, nein." Nachrichten, über die sich die Anna und Christine gefreut haben müssen.