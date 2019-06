"Bauer sucht Frau"- Gerald: Trauriges Gesundheits-Update!

Reddit this

Oh je! Was ist denn bei Bauer Gerald los? Vollkommen unerwartet gibt der "Bauer sucht Frau"- Star nun ein trauriges Gesundheits-Update...

Es wird nicht ruhig bei " "- Gerald und seiner Anna! In der letzten Zeit meldete sich Anna immer wieder bei ihren Fans zu Wort und berichtete, dass es ihr momentan überhaupt nicht gut geht. Doch damit nicht genug! Auch Gerald scheint jetzt unter gesundheitlichen Problemen zu leiden...

Anna & Gerald Heiser: Es ist offiziell! Sie bestätigt die wundervollen Nachrichten

Bauer Gerald muss eine Augenklappe tragen

Via teilt Bauer Gerald nun ein Foto, welches bei seinen Fans für mächtig Kopfzerbrechen sorgt. Der Grund: Gerald verhüllt sein linkes Auge mit einer Augenklappe! Hat sich der " "-Star etwa einen fiesen Infekt eingefangen? Ein Blick auf die Bildunterschrift verschafft Klarheit. So erklärt Gerald: "Aaargh!!! Wer Pirat sein möchte, muss schon ab 08h00 Whiskey trinken! Ein gereiztes Auge ist kein Spaß, vor allem, wenn dann noch die Trockene Winterluft es austrocknet! Sonst geht es mir gut!" Seine Fans können also unbesorgt sein! Gerald muss die Augenklappe nur zum Schutz vor dem namibischen Winter tragen. Seine Fans lassen es sich dennoch nicht nehmen, ihn mit Genesungswünschen zu überschütten!

Geralds Fans stehen ihm bei

Wie unter dem Post von Gerald deutlich wird, kann er sich voll und ganz auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. So kommentieren sie: "Gute Besserung Herr Kapitän! Grüße aus Bayern" sowie "Ach Gott! Du Armer! Sieht ja doll aus! Gute Besserung." Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Bleibt nur zu hoffen, dass es Gerald bald wieder besser geht...