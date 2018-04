Bauer sucht Frau-Gerald: Trennungs-Schock!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Bauer Gerald und seiner Anna. Erst kürzlich mussten die Fans der beiden, die Schock-Diagnose ihres Lieblings-Bauern verkraften. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft! Wie Anna nun verkündete, würden die beiden momentan eine schwere Zeit durchleben...

Bauer sucht Frau-Gerald: So krank ist er wirklich

Bauer Gerald und Anna: Traurige Trennung

Wie Anna auf ihrem "Instagram"-Account verkündet, müssen sie und Bauer Gerald momentan eine schwere Trennung überstehen. So schreibt Anna in ihrem privaten "Instagram"-Account: "Gestern hieß es für uns wieder "Auf Wiedersehen!" sagen zu müssen. Der Abschied ist uns noch schwerer gefallen als sonst. Der erste zusammen verbrachte Monat war voller nicht unbedingt schöner Ereignissen, trotzdem hat uns die emotionale Zeit nicht geschwächt, sondern noch mehr zusammengeschweißt! Ich liebe dich Gerald und ich kann die Zeit kaum erwarten, wenn keiner von uns mehr zum Flughafen gebracht werden muss! Zum Glück müssen wir nur noch einmal "Tschüss" sagen um danach das gemeinsame Leben in vollen Zügen genießen zu können!" Ehrliche Worte, die ihre tiefen Emotionen ausdrücken. Ihre Fans können jedoch unbesorgt sein. Wie aus Annas Post deutlich wird, scheint die Trennung von Gerald und Anna nur auf Zeit zu sein, da die beiden immer noch eine Fernbeziehung führen. Tröstende Worte erhalten die beiden trotzdem...

Bauer Gerald und Anna: Ihre Fans stehen ihnen bei

Wie unter dem rührenden Post von Anna deutlich wird, kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Followers verlassen. So probieren sie ihre Anna mit liebevollen Kommentaren aufzuheitern. Sie schreiben: "Ich finde euch zwei sooooooo süß" sowie "Ihr strahlt so viel Liebe aus. Der gemeinsame Weg wird voller Harmonie und Liebe sein. Ich wünsche euch das Beste und das Gerald bald wieder völlig hergestellt ist. Bei so viel Liebe schafft ihr das."

Ist zu hoffen, dass die rührenden Worte Anna aufheitern konnten und sie ihren Gerald bald wieder sieht...