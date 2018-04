Bauer sucht Frau-Gerald: Anna verrät süßes Geheimnis!

Welch süße Neuigkeit von "Bauer such Frau"-Star Gerald und seiner Anna. Erst kürzlich schockierte noch die Nachricht über Geralds Gesundheitszustand alle Fans des smarten Jungbauern. Mittlerweile scheint es ihm jedoch wieder besser zu gehen - zum Glück!

Verständlich, dass nicht nur seine Anhänger dadurch allen Grund zu Freude haben. Auch Geralds Herzdame Anna zeigte sich sichtlich erleichtert. Doch damit nicht genug. In einer süßen Botschaft verrät Anna nun ein süßes Geheimnis, worauf schon alle so sehnsüchtig gewartet haben...

Bauer sucht Frau-Gerald: Anna plaudert Geheimnis aus

In ihrem "Instagram"-Account informiert Anna ihre Followers regelmäßig über ihr Leben mit Bauer Gerald. Immer wieder teilt sie dabei Posts, mit denen sie einige Einblicke in ihr Privatleben gibt. In einem ihrer neusten Beträge geht sie sogar soweit, dass sie ein kleines Geheimnis ausplaudert, welches die Fans schon seit einiger Zeit beschäftigt. So verrät Anna, dass sie und Gerald sich in knapp 100 Tagen endlich das Jawort geben. Ihrer Fernbeziehung gehört damit der Vergangenheit an. Anna berichtet: "Hallo Ihr Lieben! Die Zeit vergeht so schnell! Es sind nur noch weniger als 100 Tage bis zu unserer Hochzeit und der Umzug steht auch schon vor der Tür, deswegen sind wir voll im Vorbereitungsstress! Die Spannung steigt mit jedem Tag! Ich freue mich total auf unsere gemeinsame Zukunft und kann es kaum erwarten jeden Morgen zusammen mit dir." Kaum verwunderlich, dass diese Nachricht bei ihren Fans für reichlich Aufsehen sorgt...

Bauer sucht Frau-Gerald: Ihre Fans sind begeistert

Wie unter Annas Post deutlich wird, sind ihre Followers von den freudigen Nachrichten noch mehr als begeistert. So kommentieren sie: "Ihr seid so unfassbar süß zusammen! Tolles Paar! " sowie "So ein wunderschönes Foto! All the best for you." Wann wir wohl das erste Hochzeitsfoto der beiden sehen werden? Wir freuen uns schon jetzt!