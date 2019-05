In der letzten Zeit machte "Bauer sucht Frau"- Anna vor allem wegen ihres Gesundheitszustandes von sich Reden. Die berichtete ihre Fans immer wieder, dass es ihr überhaupt nicht gut gehen würde. Doch nun die freudige Überraschung...

"Bauer sucht Frau"- Anna lässt die Bombe platzen

Wie nun durch einen -Post von Anna deutlich wird, scheint sie sich gesundheitlich wieder super zu fühlen. So erklärt sie, dass sie wieder arbeiten möchte. In Deutschland war die Beauty als Dolmetscherin tätig und will nun auch in Namibia in die Berufswelt zurückkehren. Anna verrät: "Seit August letzten Jahres bin ich zwar in der Verwaltung unserer Farm tätig, aber ich merke, dass mir etwas fehlt, um mich selbst zu verwirklichen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich muss nur rausfinden, welche Berufsrichtung sich mit meinen Interessen sowie dem Farmleben vereinbaren lässt." Doch hat sie schon eine erste Idee?

"Bauer sucht Frau"- Anna hat eine erste Vorstellung

Laut Anna habe ihr das Erstellen ihrer Homepage für ihren eigenen Wildnis-Campingplatz extrem viel Freude bereitet. Auch zukünftig könnte sie sich vorstellen, in diesem Berufsfeld tätig zu sein: "Da es unabhängig vom Wohnort ausgeübt werden kann, habe ich mich dafür entschieden, mich zunächst in diese Richtung weiterzubilden." Wofür sich Anna letztendlich entscheiden wird? Wir können gespannt sein...