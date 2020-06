Bauer sucht Frau-Gerald: Wird er der nächste Bachelor?

Bei "RTL" ist es nicht ungewöhnlich, dass Kandidaten einer Show in weiteren Formaten zu sehen sind. Gerald schließt eine Teilnahme bei der "Bachelor" kategorisch aus. Aber was ist mit dem „Dschungelcamp“? In Namibia ist Gerald die Wildnis bereits gewohnt, ist der australische Dschungel eine Option für den smarten Bauern? Auf die Frage, ob Gerald Interesse an einer Teilnahme beim "Dschungelcamp" hätte, antwortete er: Ich bin froh und stolz ein Farmer zu sein. Ich liebe das, was ich mache. Ich bin nicht bei „Bauer sucht Frau“ dabei, um einen Fuß in die Medien zu kriegen. Das wäre bestimmt eine Interessante Erfahrung, aber bewerben würde ich mit nicht."