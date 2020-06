"Bauer sucht Frau": Gregor empfindet Liebe "vor allem nachts"

Die Hofdame muss das Pferd von der Weide holen. Doch laut RTL.de begeht Beate bereits dort den ersten großen Fehler, denn sie macht den Strick am Halfter nicht richtig fest. "Da sieht man richtig, dass du keine Ahnung hast!", schimpft der Cowboy.

Als Beate seinen Hengst sauber machen will, meckert Gregor weiter und gibt barsche Anweisungen: "Du musst unten am Nabel putzen!" Der Hengst bedeutet für Gregor alles – das merkt auch Beate. "Wenn ich dich so beobachte, wie du mit deinem Pferd schmust und wie liebevoll du mit dem umgehst – bei Frauen hast du nicht so ein Händchen, ne!?", fragt die Hofdame.

Darauf hat der Landwirt eine ganz besondere Antwort parat: "Ich empfinde bei Frauen die tiefgründige Liebe vor allen Dingen nachts!" Harmonisch, wie sich das seine Auserwählte wünscht, ist das nicht. Haben Gregor und Beate dennoch eine Chance? Das zeigt RTL bei „Bauer sucht Frau“ am Montag um 21:15 Uhr.